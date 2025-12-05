Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент отметил, что открытие Международного года добровольцев в целях устойчивого развития отражает наше общее стремление укреплять роль добровольцев и усиливать их вклад в национальный и глобальный прогресс, сообщает Kazpravda.kz.

"Казахстан выдвинул данную инициативу в тесном сотрудничестве с международными партнерами. Мы твердо убеждены, что волонтерство стало созидательной силой добра, способствующей гражданской активности и прогрессу на пути к достижению Целей устойчивого развития. В современном непростом мире добровольцы выполняют важную миссию, защищая жизни, оказывая помощь наиболее уязвимым, укрепляя доверие и солидарность в обществе. Программа добровольцев ООН продолжает расширять свою глобальную деятельность, объединяя людей со всего мира. За пределами структуры Организации волонтерская активность охватывает сотни миллионов людей по всей планете", - говорится в его обращении.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане волонтерство стало неотъемлемой частью общественной жизни. Общенациональная акция «Таза Қазақстан» объединила тысячи граждан в целях восстановления природной среды и продвижения культуры экологической ответственности, что созвучно глобальным усилиям ООН в области устойчивого развития.

"В этом же духе мы приветствуем превращение города Алматы в международный хаб сотрудничества при поддержке Организации Объединенных Наций. Это стало возможным благодаря учреждению Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. В данном контексте открытие Субрегионального офиса Программы добровольцев ООН в Алматы отражает твердую приверженность Казахстана развитию гражданской активности и международного партнерства. Эти инициативы вновь подтверждают, что глобальные вызовы можно преодолеть только через коллективные действия и взаимное доверие. Мы приглашаем добровольцев всех стран присоединиться к инициативам Организации в сферах охраны окружающей среды, социальной интеграции и поддержки молодежи для обмена опытом и реализации совместных проектов", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он выразил признательность Программе добровольцев ООН и призвал к укреплению партнерства в целях расширения возможностей, особенно для молодежи, женщин и жителей отдаленных регионов.