Глава государства обсудил с президентом Philip Morris International по СНГ и Центральной Азии Марко Мариотти вопросы инвестиционного взаимодействия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Компания вносит вклад в обеспечение устойчивого развития и внедрение инноваций, а также входит в число крупных налогоплательщиков.

С 1994 по 2023 годы Philip Morris перечислила более 1,2 трлн тенге налоговых отчислений в государственный бюджет Казахстана.