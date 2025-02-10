Президент одобрил поправки в закон по вопросам культуры, образования и наставничества

Указы и распоряжения,Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Законом вносятся поправки в законы РК «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О культуре», «Об образовании» и иные законодательные акты Республики Казахстан

Фото: пресс-служба президента РК

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как отмечается в заключении к документу, целью закона является дальнейшее совершенствование национального законодательства в области расширения сферы применения государственного языка, укрепления его статуса, защиты прав ребенка и образования.

В Закон РК «О правах ребенка в Республике Казахстан» вносится понятие «организация по наставничеству», для регулирования института наставничества над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, устанавливается обязательное прохождение лицами, претендующими стать наставниками, обучения по наставничеству, а также определяются права и обязанности организаций, организующих обучение по наставничеству.

В Закон РК «О культуре» вносятся поправки, предусматривающие создание Национального словарного фонда казахского языка, как государственной информационной системы, предоставляющей доступ к словарному фонду казахского языка, создание Национального корпуса казахского языка, как информационно-справочной системы, содержащей тексты всех стилей и жанров казахского языка, формирование большой языковой модели, основанной на искусственной нейронной сети, для обработки, генерации и анализа текстов на казахском языке.

В Законе РК «Об образовании» устанавливается компетенция уполномоченного органа в области образования по осуществлению стратегических, регулятивных, реализационных и контрольно-надзорных функций в пределах своей компетенции.

В целях государственной поддержки талантливых учеников и стимулирования их научной деятельности предусматривается норма по предоставлению государственных образовательных грантов вне конкурса для победителей и призеров международных конкурсов научных проектов.

Предполагается, что принятие закона будет способствовать реализации политики государства по развитию государственного языка, а также улучшению качества законодательства в областях защиты прав ребенка и образования, говорится в заключении.

Текст закона публикуется в печати.

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