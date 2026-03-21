Токаев отметил социально-экономические достижения Казахстана

Президент
139

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил значительный рост ключевых социально-экономических показателей страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что несмотря на глобальные вызовы, Казахстан демонстрирует устойчивое развитие и выходит на новые уровни.

"Несмотря на эти вызовы, преодолевая все трудности, мы уверенно движемся вперед. В прошлом году рост экономики страны составил 6,5%. Объем валового внутреннего продукта достиг 306 млрд долларов, при этом показатель на душу населения впервые преодолел отметку в 15 тысяч долларов. Это рекордный показатель для стран СНГ.

Золотовалютные резервы страны оцениваются в 74 млрд долларов. Текущие показатели стали беспрецедентными за всю историю нашей Независимости. На Казахстан приходится 69% чистых иностранных инвестиций, привлеченных в страны Центральной Азии. Сегодня вклад малого и среднего бизнеса в национальную экономику составляет 40%. Средняя продолжительность жизни казахстанцев достигла 75,9 года", - сказал Президент.

Согласно данным МВФ, ожидается, что наша страна войдет в число 25 государств мира, вносящих наибольший вклад в развитие глобальной экономики.

"Благодаря сплоченности и трудолюбию нашего народа мы достигли огромных успехов. Однако на этом останавливаться нельзя. Мы реализуем поистине масштабные системные преобразования, чтобы превратить Казахстан в процветающую и прогрессивную страну. Сейчас не время для самоуспокоения. Растет мировая и региональная конкуренция. Для того, чтобы превратить Казахстан в процветающую и прогрессивную страну, мы реализуем поистине масштабные системные преобразования.Эта работа уже приносит ощутимые результаты. Например, за последние два года рост обрабатывающей промышленности превысил 6%. По данным Правительства, в прошлом году было открыто 190 предприятий, на которых занято свыше 22 тысяч человек", - отмечает он. 

Глава государства также акцентировал внимание на сельскохозяйственной отрасли. В 2025 году запущено 250 предприятий.

"Из государственного бюджета выделено более 1 трлн тенге на поддержку АПК. Столь мощной помощи аграрии не получали за все годы независимости.Однако нам предстоит повысить эффективность сельского хозяйства. Требуется увеличить стоимость производимой продукции отрасли", - сказал Президент. 

В этом году реализуется 222 проекта по модернизации и строительству водохозяйственных объектов. Проводится реконструкция 37 тепловых электростанций. Также планируется ввести в строй новые ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. В текущем году будет модернизировано 440 подстанций и более 17 тысяч километров электросетей.

"В прошлом году было построено и отремонтировано 1500 километров железных дорог. Это также является рекордным показателем. В текущем году будет проложено и введено в эксплуатацию более 3700 километров новых железнодорожных путей. Что касается автомобильных дорог, то в прошлом году ремонтные работы охватили в общей сложности 13 тысяч километров, в том числе 3 тысячи километров дорог местного значения. В этом году будет модернизировано еще 2300 километров местных дорог. В ближайшие три года в соответствие с нормативными требованиями будет приведено 32 тысячи километров трасс. Дороги – это вопрос исключительного стратегического значения. Очевидно, что наличие качественных дорог позволяет населению улучшать свой быт и развивать бизнес", - отметил он.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Туркестан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]