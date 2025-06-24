Приветствуя главного исполнительного директора по работе с клиентами Citi Bank Дэвида Ливингстона, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что банк уже более 30 лет является проверенным временем партнером нашей страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Президент отметил важность дальнейшего участия Citi Bank в стратегических инфраструктурных проектах, а также сказал, что реализация планов банка по поддержке малого и среднего бизнеса будет способствовать диверсификации реальной экономики Казахстана.

На встрече Главы государства с генеральным директором швейцарской компании Glencore Гэри Нейглом были рассмотрены приоритетные направления сотрудничества по расширению местного содержания, обсуждены планы по дальнейшей реализации совместных проектов в горно-металлургической и энергетической отраслях. Glencore является владельцем пакета акций горнорудной компании «Казцинк», входящие в состав которой предприятия находятся в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и области Улытау.

Как сообщалось ранее, на полях заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан состоялся ряд встреч Главы государства с участниками мероприятия. Президент обсудил с главой Philip Morris International по ЦА инвестиционное сотрудничеств, провел встречу с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, а также побеседовал с президентом и главным исполнительным директором Wabtec Рафаэлем Сантаной.