Президент подписал закон по правилам обращения медизделий в рамках ЕАЭС

Текст закона публикуется в печати, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, закон позволит медицинским изделиям, имеющим бессрочные регистрационные удостоверения, выданные по национальной процедуре, осуществлять свободное обращение на территории РК, без необходимости повторной регистрации в рамках ЕАЭС.