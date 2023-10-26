Президент посетил мемориальный музей "Алтынемель"

Президент, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства указал на необходимость пополнения музейного фонда экспонатами

Фото: пресс-служба президента РК

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в область Жетысу началась с посещения мемориального музея «Алтынемель» имени Шокана Уалиханова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства почтил память выдающегося этнографа, фольклориста, ученого-просветителя Шокана Уалиханова.

Затем он ознакомился с историческими документами о жизни, трудовой деятельности, военной службе, а также историко-этнографических, географических исследованиях и последних годах жизни Шокана Уалиханова.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что хорошо знаком с исследовательскими трудами ученого. Он указал на необходимость пополнения музейного фонда экспонатами.

Президент оставил памятную запись в Книге почетных гостей и побеседовал с сотрудниками музея.

В прошлом году по поручению главы государства был проведен ремонт дороги, ведущей к музею и культурно-туристическому объекту, напомнили в Акорде.

#Токаев #музей #мемориал #Алтынемель

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