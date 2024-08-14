Президент посетил предприятие по производству шин

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству шин KamaTyresKZ в Сарани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: пресс-служба Акорды

Президент был ознакомлен с производственным циклом и перспективами развития предприятия.

Генеральный директор ЗАО «Татнефть» Наиль Маганов и директор KamaTyresKZ Радий Бурганов рассказали Главе государства о завершении строительно-монтажных работ и полной поставке технологического оборудования.

Завод с инвестициями в 234 млрд тенге начал серийное производство продукции, в прошлом месяце он выпустил 30 тыс. шин. Ожидается, что в первый год работы завод произведет 1 млн единиц готовой продукции.

Президент осмотрел цех по сборке шин и производственные линии. Оборудование для завода было поставлено из Латвии, Италии, Португалии, Японии и других стран. В целом, на предприятии установлено около 800 единиц технологического оборудования.

Ожидается, что к 2027 году завод будет выпускать 3,5 млн шин. На предприятии трудятся 590 работников, планируется увеличить штат сотрудников до 1125 человек. Производственный персонал завода прошел обучение на шинных предприятиях группы «Татнефть».

Продукция завода выпускается под брендом Attar и сертифицирована на соответствие международным стандартам. С июля месяца начаты продажи шин на внутренние и внешние рынки. Уже в этом году отечественные автомобили бренда JAC будут укомплектованы шинами Attar. 

#президент #производство #Акорда #предприятие #шины

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