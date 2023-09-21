Президент поставил перед Зульфией Сулейменовой ряд задач

Глава государства принял советника президента – специального представителя президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед специальным представителем ряд конкретных задач по подготовке к предстоящим мероприятиям – 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре текущего года и Региональному климатическому саммиту под эгидой ООН в 2026 году.

Президент также отметил важность укрепления взаимодействия с зарубежными партнерами, в том числе в части сотрудничества в области декарбонизации экономики и сокращения выбросов метана.

Напомним, сегодня, 21 сентября 2023 года, Зульфия Сулейменова была назначена советником президента – специальным представителем президента РК по международному экологическому сотрудничеству.