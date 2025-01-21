Президент поздравил Дональда Трампа

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления 47-му Президенту США Дональду Трампу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления 47-му президенту США Дональду Трампу по случаю его вступления в должность главы государства на инаугурации, прошедшей 20 января в Вашингтоне.

В послании выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и США в сферах энергетики, ядерного нераспространения и международной безопасности.