Президент поздравил казахстанцев с Днем труда

Президент
64

Касым-Жомарт Токаев отметил, что  ценности труда и трудолюбия стали неотъемлемой частью нашей национальной идеологии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства поздравил соотечественников, отметив, что, воспитывая подрастающее поколение в духе трудолюбия, мы создаем прочную основу Сильного и Справедливого Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

"Это в высшей степени важный праздник, потому что ценности труда и трудолюбия стали неотъемлемой частью нашей национальной идеологии. В Год рабочих профессий мы чествуем людей разных специальностей и поколений, всех тружеников, кто честным и неустанным трудом ведет нашу страну к прогрессу и процветанию. Выражаю искреннюю признательность соотечественникам за труд во имя нашей Родины, за твердую веру в наши ценности и цели, за стремление к достижению высоких производственных результатов, за работу по совершенствованию профессиональных компетенций, за предприимчивость и креативный подход ко всему, что касается труда", - говорится в сообщении.

Продвигая в обществе идеологию труда, воспитывая подрастающее поколение в духе трудолюбия, мы, тем самым, создаем прочную основу Сильного и Справедливого Казахстана.

"Уверен, благодаря ответственным, добросовестным и патриотичным гражданам мы сможем успешно и с достоинством выполнить задачу построения процветающего, цивилизованного общества. Желаю всем гражданам Казахстана крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!" - добавил Президент.

День труда ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября.

#Токаев #поздравление #День труда

Популярное

Все
Президент поздравил казахстанцев с Днем труда
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Астана и Алматы входят в Топ-10 городов с самыми низкими ценами на бензин в мире
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Яркие страницы жизни Синьцзяна
Должникам теперь не скрыться
Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
В Алматы стартовал чемпионат мира по шахматам среди кадетов
Сел за решетку на всю жизнь
Конный марафон «Ұлы дала жорығы» памяти Мыржакыпа Дулатова стартовал в Торгае
В Алматы создается казахстанско-немецкий институт для решения водных вызовов в ЦА
Четыре страны признали палестинское государство
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Более 5 тыс. гостей получили алматинские апорты в аэропорту в честь Дня города
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы

Читайте также

Президент провел переговоры с исполняющим обязанности Прези…
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Презид…
Токаев подписал Указ о награждении ряда спортсменов и трене…
Глава государства принял Ермека Кошербаева

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]