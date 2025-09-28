Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства поздравил соотечественников, отметив, что, воспитывая подрастающее поколение в духе трудолюбия, мы создаем прочную основу Сильного и Справедливого Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

"Это в высшей степени важный праздник, потому что ценности труда и трудолюбия стали неотъемлемой частью нашей национальной идеологии. В Год рабочих профессий мы чествуем людей разных специальностей и поколений, всех тружеников, кто честным и неустанным трудом ведет нашу страну к прогрессу и процветанию. Выражаю искреннюю признательность соотечественникам за труд во имя нашей Родины, за твердую веру в наши ценности и цели, за стремление к достижению высоких производственных результатов, за работу по совершенствованию профессиональных компетенций, за предприимчивость и креативный подход ко всему, что касается труда", - говорится в сообщении.

Продвигая в обществе идеологию труда, воспитывая подрастающее поколение в духе трудолюбия, мы, тем самым, создаем прочную основу Сильного и Справедливого Казахстана.

"Уверен, благодаря ответственным, добросовестным и патриотичным гражданам мы сможем успешно и с достоинством выполнить задачу построения процветающего, цивилизованного общества. Желаю всем гражданам Казахстана крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!" - добавил Президент.

День труда ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября.