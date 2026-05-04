Президент предложил рассмотреть вопросы внедрения ИИ в промышленную сферу

Обращаясь к участникам Совета, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на текущем этапе стратегическое значение искусственного интеллекта определяется не масштабами моделей, а их способностью к эффективной интеграции в реальный сектор экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«По сути, происходит фундаментальная смена парадигмы, когда использование искусственного интеллекта в режиме реального времени становится главным источником роста производительности. Для этого требуется построение целостной системы, объединяющей данные, процессы и людей. Только при наличии такой основы будет осуществлен переход от пилотных решений к масштабному внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни. В условиях глобальной технологической гонки ни одна страна не сможет в полной мере реализовать потенциал искусственного интеллекта, действуя изолированно. Совет по развитию искусственного интеллекта является эффективной площадкой для выработки согласованных подходов и обмена лучшими практиками, прежде всего, в сфере реальной экономики и цифровых платформ», – сказал Глава государства.

В этой связи он считает необходимым на следующем заседании Совета рассмотреть вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленную сферу. Ведь именно промышленность является базой формирования высокой добавленной стоимости и главным полигоном для обкатки новых технологий.