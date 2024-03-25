Президент принял главу МИД Республики Кипр

В ходе встречи президент подтвердил стремление Казахстана развивать партнерские отношения с Республикой Кипр, передает Kazpravda.kz

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Как отметил глава государства, за 32 года дипломатических отношений Астана и Никосия установили прочный политический диалог и наладили инвестиционное сотрудничество.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал решение правительства Кипра об открытии посольства в Астане. По его словам, данный шаг ознаменует новую главу в дипломатических отношениях и придаст импульс развитию партнерства.

Глава МИД Республики Кипр Константинос Комбос, выразив благодарность за оказанное гостеприимство, отметил наличие огромного потенциала для расширения сотрудничества между Казахстаном и Кипром.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах.

Также рассмотрена международная и региональная повестка дня, включая вопросы взаимодействия по линии ООН и ЕС.