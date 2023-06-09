Президент принял известного американского экономиста Нуриэля Рубини
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Буланова Наталия
выпускающий редактор
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Нуриэля Рубини за участие в работе форума.
Глава государства принял известного американского экономиста, профессора Нью-Йоркского университета, директора консалтинговой компании Roubini Macro Associates Нуриэля Рубини, который прибыл в Казахстан для участия в Международном форуме Астана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Нуриэля Рубини за участие в работе форума и ряд высказанных идей по решению актуальных глобальных проблем.
В ходе встречи также были обсуждены перспективы трансформации мирового финансового рынка.