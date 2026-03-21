Президент принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз

Главе государства продемонстрировали комплекс «Керуен-сарай» в Туркестане

Фото: Акорда

Президенту Касым-Жомарту Токаеву была представлена тематическая программа, отражающая историко-культурное наследие Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду. 

Были представлены работы мастеров по керамике и дереву, образцы швейного и ювелирного искусства, изделия из кожи, а также произведения художников, отражающие богатство и разнообразие национальных традиций.

✔️Кроме того, Касым-Жомарт Токаев осмотрел площадки, на которых проходили национальные спортивные игры.
 

✔️В ходе мероприятия были показаны элементы единоборств (қазақ күресі), состязания по поднятию тяжестей, қол күресі, асық ату, арқан тарту, тоғызқұмалақ, ләңгі тебу и қошқар көтеру и другие.
 
В праздничном концерте, отражающего атмосферу весны и обновления, прозвучали произведения казахского национального искусства и современной музыки. 
🟦В концерте приняли участие известные деятели культуры, звезды эстрады и классического искусства, национальные ансамбли, танцевальные коллективы.
