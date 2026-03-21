Президент принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
Главе государства продемонстрировали комплекс «Керуен-сарай» в Туркестане
Президенту Касым-Жомарту Токаеву была представлена тематическая программа, отражающая историко-культурное наследие Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Были представлены работы мастеров по керамике и дереву, образцы швейного и ювелирного искусства, изделия из кожи, а также произведения художников, отражающие богатство и разнообразие национальных традиций.