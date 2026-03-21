Президенту Касым-Жомарту Токаеву была представлена тематическая программа, отражающая историко-культурное наследие Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Были представлены работы мастеров по керамике и дереву, образцы швейного и ювелирного искусства, изделия из кожи, а также произведения художников, отражающие богатство и разнообразие национальных традиций.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев осмотрел площадки, на которых проходили национальные спортивные игры.

В ходе мероприятия были показаны элементы единоборств (қазақ күресі), состязания по поднятию тяжестей, қол күресі, асық ату, арқан тарту, тоғызқұмалақ, ләңгі тебу и қошқар көтеру и другие.