Президент принял заместителя генсекретаря ООН Владимира Воронкова

Президент, Международное сотрудничество, Политика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства отметил, что для Казахстана ООН является безальтернативной универсальной международной организацией.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым и исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Натальей Герман, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства поблагодарил делегацию ООН за участие в Центрально-Азиатском Форуме по безопасности и сотрудничеству, проходящем в Астане.

"Ваше участие является существенным элементом поддержки данного форума, тем более вопросы, которые были выведены в повестку этой конференции, очень важные с учетом событий, которые происходят в современном мире. Вы знаете, что наша страна абсолютно привержена уставу Организации Объединенных Наций. Я об этом постоянно говорю на всех международных мероприятиях. Считаю, что и все остальные государства – члены ООН должны неуклонно придерживаться тех принципов, которые были заложены в уставе Организации. Для Казахстана ООН является безальтернативной универсальной международной организацией. Мы считаем, что каждая из стран-участниц должна вносить посильный вклад в дело совершенствования ее деятельности. Мы очень высоко оцениваем деятельность генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Пользуясь возможностью, прошу Вас передать ему мои слова приветствия и наилучшие пожелания. Что касается Казахстана, то с нашей стороны будет оказана всемерная поддержка многогранной деятельности ООН. Сейчас очень много говорится о необходимости реформы Совета безопасности ООН. Мы считаем, что этот вопрос достоин самого детального обсуждения в атмосфере демократии. Каждая из стран может внести свой вклад, высказать свое мнение в отношении столь важного вопроса", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, противодействия террористическим угрозам.

Представители ООН высоко оценили усилия Казахстана в данной сфере и подчеркнули, что Казахстан является одним из лидеров контртеррористической повестки ООН.

Владимир Воронков отметил важность проведения Форума по безопасности в Астане, который стал одной из платформ для восстановления диалога и доверия, поиска общих решений.

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