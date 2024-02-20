Президент Сербии пригласил лидера Казахстана в Белград

Состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Сербии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе сербской стороны, были обсуждены текущее состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества.

Выражена обоюдная заинтересованность сторон в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич также обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, подтвердив готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.

Президент Сербии пригласил лидера Казахстана посетить с визитом Белград.