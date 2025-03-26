Президент Словении посетит Казахстан

31 марта – 1 апреля состоится официальный визит президента Словении Наташи Пирц-Мусар в Республику Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе визита планируются переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, на которых будут обсуждены ключевые вопросы взаимного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено развитию деловых связей.

В рамках визита также состоится казахско-словенский бизнес-форум.

Словения активно продвигает инициативы по защите экосистем и устойчивому развитию. Данный визит станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений, в том числе в сферах экологии, экономики и гуманитарных инициатив, отметили в пресс-службе президента РК.