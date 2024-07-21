Токаев поздравил короля Бельгии Филиппа

Президент
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Айман Аманжолова
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Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Филиппу по случаю национального дня Королевства Бельгии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Мне приятно отметить, что Казахстан и Бельгию связывают прочные партнерские отношения, опирающиеся на тесные узы дружбы и взаимного уважения», – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана в своей телеграмме пожелал Королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а бельгийскому народу – счастья и процветания.

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