Президент Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

Президент, Международное сотрудничество
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В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Верительные грамоты вручили посол Малайзии Мохамад Адли бин Абдулла, посол Королевства Саудовская Аравия Файсал бен Ханиф Аль-Кахтани, посол Турецкой Республики Мустафа Капуджу, посол Исламской Республики Иран Али Акбар Джоукар.

Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстан и заверил их в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского Правительства в выполнении их благородных обязательств в нашей стране.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером их государств во всех сферах, включая политическое и экономическое взаимодействие. Как он заявил, Казахстан открыт для международного сотрудничества.

В завершение президент пожелал послам успехов в их предстоящей деятельности и передал теплые приветствия лидерам их государств.

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