Президент Турции Эрдоган одобрил заявку Швеции на членство в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО и направил соответствующий протокол турецкому парламенту на рассмотрение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕвроНьюс

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В Стокгольме ожидают, что процесс вступления завершится в течении нескольких недель. В Вашингтоне уже выразили надежду, что это произойдет как можно скорее.

В июле на саммите НАТО в Вильнюсе Турция согласилась разблокировать процесс после того, как Белый дом дал понять, что позволит Анкаре купить 40 новых истребителей F-16 и комплекты для модернизации, а Швеция начала выдавать Турции подозреваемых в терроризме курдов и пообещала, что поможет Анкаре в сближении с ЕС.

Заявку Швеции пока не ратифицировала Венгрия.

Финляндия стала частью североатлантического альянса в минувшем апреле.