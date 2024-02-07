Президент: Важно по-новому пересмотреть вывод национальных компаний на IPO

Президент
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В Астане проходит расширенное заседание правительства под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: linkedin.com

В своем выступлении глава государства поручил новому составу правительства пересмотреть подходы к выводу нацкомпаний на IPO.

«Важно по-новому посмотреть на вывод национальных компаний на IPO. Здесь главным должно быть повышение эффективности государственных активов. Эту задачу можно решить за счет внедрения современных методов корпоративного управления, что обеспечит прозрачность деятельности компаний. Правительство должно определить конкретный перечень крупных объектов, которые в ближайшие два года со значительными долями выйдут на IPO.

Серьезные реформы предстоит провести в квазигосударственном секторе. Надо поставить точку в вопросе, где должно сохраниться участие государства, а где можно развивать конкуренцию. На группу компаний Фонда «Самрук-Казына» приходится самая большая доля государства в экономике, поэтому эту работу надо начать с него. Требуются новые системные меры для фундаментального оздоровления Фонда.

Ключевая цель – создать экономическую стоимость через широкое применение инструментов соинвестирования. Поручаю правительству совместно с АСПИР, Агентством по защите и развитию конкуренции в течение месяца подготовить Указ о либерализации экономики. Документ должен фокусироваться на трех направлениях: развитии рыночной конкуренции, проведении эффективной приватизации, реформе квазигосударственного сектора», - отметил глава государства.

#Токаев #IPO #нацкомпании

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