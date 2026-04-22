Президент: Водная проблематика имеет широкое международное звучание

Президент
14
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: А.Аманжолова

По словам Президента, это проблема не национального уровня, не тактическая, а стратегическая задача мирового значения. Поэтому важно перейти к практическим действиям, включая обновление организационных механизмов работы Фонда. Это позволит усилить прикладной характер его деятельности.

«На наш взгляд, следовало бы укрепить роль Фонда как центральной региональной платформы, в рамках которой можно было бы эффективно решать вопросы воды, экологии и устойчивого развития в интересах всех стран Центральной Азии. Наработанный опыт взаимодействия нельзя утратить», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По наблюдениям международных экспертов, в водной политике государств региона в последние годы преобладают национальные приоритеты, а международные аспекты, то есть сотрудничество друг с другом, учет интересов соседних стран, отходят на второй план.

«По их мнению, в этом основная причина водно-энергетических дисбалансов, нарушений установленного порядка управления ресурсами трансграничных рек, отсутствия внимания к экологическим последствиям. В этих сложных условиях критически важно попытаться осуществить, хотя бы частично, гармонизацию наших водных стратегий, что также позволит масштабировать наиболее успешные практики водосбережения», - продолжил Глава государства.

На прошлогодней Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Казахстана предложил принять Рамочную конвенцию по водопользованию в соответствии с международными стандартами. Такая Конвенция позволила бы закрепить согласованные принципы многостороннего взаимодействия и повысить эффективность трансграничного водопользования.  

Касым-Жомарт Токаев также назвал насущной задачей цифровизацию водной сферы, в частности, внедрение единой автоматизированной системы мониторинга в бассейнах Сырдарьи и Амударьи, которая позволит обеспечить прозрачность и достоверность данных.  

«Казахстан и Узбекистан приступили к автоматизации десяти участков в бассейне Сырдарьи. Можно было бы масштабировать данный опыт в рамках всего бассейна Аральского моря. Сохраняет актуальность вопрос дальнейшего институционального развития Фонда. Считаю, что данный процесс несколько затянулся. В качестве первоочередной меры предлагается завершить формирование Межгосударственной энергетической комиссии. Практика показывает, что координация действий в области энергетики играет большую роль в стабильном, надежном водоснабжении наших стран.

Поэтому, на наш взгляд, важно синхронизировать совещания водохозяйственной и энергетической комиссий Фонда. Полагаем возможным сначала запустить деятельность Межгосударственной энергетической комиссии в привязке к бассейну реки Сырдарьи. В последующем, по мере отработки механизмов взаимодействия, можно будет расширить этот формат с охватом всего бассейна Аральского моря. Рассчитываем, что такой поэтапный подход позволит обеспечить баланс интересов всех государств региона», – заметил Президент Казахстана.

