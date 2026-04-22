Президент: Водная проблематика имеет широкое международное звучание

Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам Президента, это проблема не национального уровня, не тактическая, а стратегическая задача мирового значения. Поэтому важно перейти к практическим действиям, включая обновление организационных механизмов работы Фонда. Это позволит усилить прикладной характер его деятельности.

«На наш взгляд, следовало бы укрепить роль Фонда как центральной региональной платформы, в рамках которой можно было бы эффективно решать вопросы воды, экологии и устойчивого развития в интересах всех стран Центральной Азии. Наработанный опыт взаимодействия нельзя утратить», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По наблюдениям международных экспертов, в водной политике государств региона в последние годы преобладают национальные приоритеты, а международные аспекты, то есть сотрудничество друг с другом, учет интересов соседних стран, отходят на второй план.

«По их мнению, в этом основная причина водно-энергетических дисбалансов, нарушений установленного порядка управления ресурсами трансграничных рек, отсутствия внимания к экологическим последствиям. В этих сложных условиях критически важно попытаться осуществить, хотя бы частично, гармонизацию наших водных стратегий, что также позволит масштабировать наиболее успешные практики водосбережения», - продолжил Глава государства.

На прошлогодней Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Казахстана предложил принять Рамочную конвенцию по водопользованию в соответствии с международными стандартами. Такая Конвенция позволила бы закрепить согласованные принципы многостороннего взаимодействия и повысить эффективность трансграничного водопользования.

Касым-Жомарт Токаев также назвал насущной задачей цифровизацию водной сферы, в частности, внедрение единой автоматизированной системы мониторинга в бассейнах Сырдарьи и Амударьи, которая позволит обеспечить прозрачность и достоверность данных.