Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу гибели людей во время пожара в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

- Правительству и акиму области поручено оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии, - говорится в сообщении.

Сегодня рано утром, 18 ноября, в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме.

По информации ДЧС региона, ко времени прибытия пожарного подразделения дом был полностью охвачен огнем. Пожар полностью ликвидирован на площади 360 кв. м. Эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.

На месте работают все экстренные службы. Начато расследование, причины возгорания устанавливаются.

По словам соседей, в доме были гости, так как накануне у хозяев проводилось мероприятие.