Президент выразил соболезнования премьер-министру Индии
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Пресс-служба Акорды опубликовала текст соболезнования Главы государства, направленный в адрес индийского премьера
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Нарендре Моди в связи с чудовищным терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.
Глава государства решительно осудил этот жестокий акт насилия и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Ранее индийские власти опубликовали список имен 26 погибших в результате теракта, который произошел во вторник в союзной территории Джамму и Кашмир на севере страны.