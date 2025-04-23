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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Нарендре Моди в связи с чудовищным терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.

Глава государства решительно осудил этот жестокий акт насилия и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее индийские власти опубликовали список имен 26 погибших в результате теракта, который произошел во вторник в союзной территории Джамму и Кашмир на севере страны.