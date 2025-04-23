Президент выразил соболезнования премьер-министру Индии

Президент,Соболезнования
161

Пресс-служба Акорды опубликовала текст соболезнования Главы государства, направленный в адрес индийского премьера

Фото: Waseem Andrabi / Hindustan Times / imago-images.de / Global Look Press

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Нарендре Моди в связи с чудовищным терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.

Глава государства решительно осудил этот жестокий акт насилия и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее индийские власти опубликовали список имен 26 погибших в результате теракта, который произошел во вторник в союзной территории Джамму и Кашмир на севере страны. 

#Токаев #Индия #теракт #соболезнования

Популярное

Все
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Начато возведение крупного металлургического завода
Трижды обманувший смерть
В Приаралье начался сев риса
Саксаул пустыне возвращает жизнь
Молодежь Астаны готовится к новоселью
Растут площади под масличные и кормовые культуры
С портретов смотрят ветераны
Этих лет не смолкнет слава...
Он вернулся к звездам
Танец в небе: журавли вернулись
Свекловичный жом пойдет на комбикорм
Вечная весна Алпысбая Казгулова
Земля и люди Шардары
Известные хирурги мира провели в Алматы операции в прямом эфире
Выставка, посвященная 35-летию института президентства, открылась в Астане
На принципах морали и человеколюбия
Гастротуризм: маршруты стали «вкуснее»
На перекрестке литературных миров
В Конаеве после модернизации открылась библиотека
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Как убивали Шерзата Болата
Вековой юбилей отметила фронтовичка из Караганды
По-прежнему бодр духом ветеран
Крупный металлургический завод начали строить в Жамбылской области
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Наукограды способны повысить конкурентоспособность страны
Шанс для технологического прорыва
В Италии выпустили коллекцию одежды с элементами казахской символики
Казахстанская разработка представлена на EXPO 2025 в Японии
Химпром Мангистау: курс на модернизацию и устойчивое развитие
Повысить безопасность и минимизировать ущерб
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Читайте также

Токаев принял министра иностранных и европейских дел Хорват…
Токаев принял главнокомандующего сухопутными войсками ВС Па…
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили ин…
Казахстан и Туркменистан хотят увеличить товарооборот до $1…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]