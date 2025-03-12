Президент выразил соболезнования родным и близким Дариги Тлендиевой

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Дарига Тлендиева была выдающимся деятелем искусства, внесшим значительный вклад в развитие национальной культуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким по поводу кончины Дариги Тлендиевой – известного деятеля культуры, супруги прославленного музыканта и композитора, создателя академического оркестра национальных инструментов «Отырар сазы» Нургисы Тлендиева.

Нургиса Тлендиев – автор более 500 произведений, в том числе опер, балета, увертюр, романсов и песен. Дарига Тлендиева  сохранила его культурное наследие и передала его будущим поколениям. ЮНЕСКО объявил 2025-й Годом Нургисы Тлендиева, подтвердив признание его таланта на мировом уровне.

 

 

#президент #соболезнование #Дарига Тлендиева

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