Президент выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана спорта Сеильды Байшакова

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«Сеильда Икрамулы долгие годы блестяще защищал честь футбольной команды «Кайрат». Будучи выдающимся тренером и наставником, он делился с молодыми футболистами опытом и знаниями, и тем самым внес значительный вклад в развитие отечественного спорта. Имя и светлый образ Сеильды Икрамулы, посвятившего свою жизнь беззаветному служению избранному делу, навсегда останутся в памяти народа», – говорится в телеграмме.

Напомним, сегодня, 12 июля 2023 года, на 73-м году ушел из жизни один из величайших игроков в истории казахстанского футбола, президент Союза ветеранов футбола РК, советник президента Казахстанской федерации футбола Сеильда Байшаков.