Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области

Президент отметил устойчивое социально-экономическое развитие Туркестанской области, подчеркнув рост экономики, инвестиций и расширение социальной инфраструктуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

 

Фото: Акорда

Глава государства отметил динамику темпа развития региона и проделанную работу Акима Туркестана Нуралхана Кушерова.

«Сохранение уникального облика древнего города, защита культурного наследия и устойчивое развитие области входят в число приоритетных задач для всей страны. Как Глава государства я уделяю этим вопросам особое внимание. 
Год назад был законодательно закреплен особый статус Туркестана. Сегодня можно с уверенностью сказать, что темпы развития региона в целом хорошие, проводится большая работа. Аким Нуралхан Кушеров активно осуществляет свою деятельность, он владеет ситуацией на местах, уверен, что он добьется положительных результатов", - сказал Президент. 

В прошлом году рост экономики составил около 14%. Положительная динамика наблюдается во всех отраслях. Налоговые поступления впервые превысили 1 трлн тенге. В регион привлечено 1,7 трлн тенге инвестиций. 

При этом он указал на необходимость решения сохраняющихся проблем, в частности с водоснабжением, и обозначил приоритет сохранения культурного наследия и устойчивого развития региона.

"По данным Правительства, большинство населенных пунктов обеспечено чистой питьевой водой, однако в некоторых районах сохраняются определенные проблемы. Профильное министерство совместно с акиматом должны в краткие сроки решить все вопросы. Что касается газоснабжения, то им охвачено около 90% населения области", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. 

Кроме того, он отметил, что в области открыто 83 социальных объекта. В рамках национального проекта «Келешек мектептері» построено 16 новых учебных заведений. В сельской местности введено в эксплуатацию 35 объектов здравоохранения.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Туркестан

