Токаеву рассказали о разведочных работах на литиевом месторождении в ВКО

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента KIGAM Пёнг-Ку Ли и вице-президента SK Ecoplant Хансоль Пэка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с Южной Кореей в геологоразведочной и горнодобывающей отраслях.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о разведочных работах на литиевом месторождении «Бакенное» в Восточно-Казахстанской области, проведенных Корейским институтом геологических исследований и минеральных ресурсов (KIGAM).

Отметив важность налаживания добычи лития, а также его дальнейшей переработки и выпуска продукции высокого предела, Глава государства предложил рассмотреть возможность сотрудничества по прагматичной формуле «инвестиции и технологии в обмен на сырье».

Президент дал высокую оценку инновационному подходу SK Ecoplant в области управления отходами и очистки воды. По его мнению, корейские компании могут принять участие в реализации совместных проектов по утилизации отходов.

Хансоль Пэк рассказал главе нашего государства о достижениях компании в сфере производства «зеленого» водорода.