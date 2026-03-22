Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравительными телеграммами по случаю праздников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

На имя Главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева поступили телеграммы Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана по случаю праздников Ораза айт и Наурыз.

В поздравлениях выражена надежда на то, что эти знаменательные дни, преисполненные милосердия и благодати, будут способствовать углублению взаимного сотрудничества и упрочению согласия между мусульманскими странами.

В ответном послании Глава нашего государства пожелал укрепления единства братских народов и установления стабильности на Ближнем Востоке.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на то, что дух обновления, присущий священным праздникам Ораза айт и Наурыз, принесет мир и процветание иранскому народу.