Президенты Казахстана и Израиля поговорили по телефону

Главы двух государств обсудили перспективы укрепления казахско-израильского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Фото пресс-службы президента РК

По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с главой Израиля Ицхаком Герцогом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с наступающим праздником Наурыз и священным месяцем Рамазан.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту Израиля за поздравления и в канун праздника Песах пожелал израильскому народу благополучия и процветания.

Президенты обсудили перспективы укрепления казахско-израильского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Подчеркнута положительная динамика роста двустороннего товарооборота, а также важность расширения культурно-гуманитарных связей между странами.