Касым-Жомарт ТОКАЕВ:

– Уважаемый Владимир Владимирович! Хотел бы прежде всего выразить сердечную благодарность за исключительно теплый прием буквально с первых минут в Москве, на этой священной земле. Только что было сказано о протокольных аспектах. Действительно, с этой точки зрения то, что я увидел, что ощутил, сильно поразило, обрадовало. Я почувствовал всю теплоту приема здесь, в российской столице. Что касается двустороннего сотрудничества, то оно носит характер стратегического партнерства, союзнических отношений. Нет ни одной сферы, где бы мы ни соприкасались, ни работали вместе. Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует. Если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями, прежде всего, глав государств, и конечно же, правительств. Я с большим удовольствием принял Ваше приглашение. Действительно, сегодня в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с Вами.