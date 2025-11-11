Президенты Казахстана и России провели неформальную встречу

Президент
121

В Кремле началась неформальная встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт ТОКАЕВ:

– Уважаемый Владимир Владимирович! Хотел бы прежде всего выразить сердечную благодарность за исключительно теплый прием буквально с первых минут в Москве, на этой священной земле. Только что было сказано о протокольных аспектах. Действительно, с этой точки зрения то, что я увидел, что ощутил, сильно поразило, обрадовало. Я почувствовал всю теплоту приема здесь, в российской столице. Что касается двустороннего сотрудничества, то оно носит характер стратегического партнерства, союзнических отношений. Нет ни одной сферы, где бы мы ни соприкасались, ни работали вместе. Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует. Если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями, прежде всего, глав государств, и конечно же, правительств. Я с большим удовольствием принял Ваше приглашение. Действительно, сегодня в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с Вами.

Владимир ПУТИН:

– Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Прежде всего, хочу Вас поблагодарить за то, что Вы нашли время и приехали, как мы договаривались, с государственным визитом. Я искренне рад этому. Конечно, мы с Вами находимся в постоянном контакте, но такие протокольные вещи тоже имеют значение в межгосударственных отношениях. Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес, а завтра – вместе с коллегами уже пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу. Хотя в целом, думаю, мы очень хорошо закончим текущий год и сверстаем планы на ближайшее будущее и на более отдаленную среднесрочную перспективу.

