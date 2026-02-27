Фото: Акорда

В Акорде состоялись переговоры Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Республики Сербия Александра Вучича с участием официальных делегаций двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Приветствуя в Акорде сербских партнеров, Глава государства отметил особую символичность визита, совпадающего с приближением 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией.

– Сербия является для нас важным партнером в Европе. Мы искренне настроены на дальнейшее укрепление наших отношений и развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах. Сегодня мы подробно обсудили, как придать этому взаимодействию дополнительную динамику. Уверяю Вас, что со своей стороны мы приложим все усилия для дальнейшего укрепления партнерства между нашими странами, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что Астана и Белград поддерживают конструктивный политический диалог, укрепляют межпарламентские связи, последовательно расширяют взаимодействие по линии государственных органов и деловых кругов. В Казахстане успешно осуществляют деятельность более 60 сербских компаний. Касым-Жомарт Токаев отметил эффективную работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Он приветствовал участие в визите представительной деловой делегации Сербии. Накануне состоялось заседание Казахстанско-сербского делового совета, результаты которого, как ожидается, будут способствовать расширению торговых и инвестиционных связей. Президент выразил признательность сербской стороне за поддержку ряда международных инициатив Казахстана.

Александр Вучич поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил готовность Белграда к дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества с Астаной. В частности, Президент Сербии выразил заинтересованность в расширении участия казахстанских компаний в совместных проектах, прежде всего, в сфере строительства.

– Мы готовы реализовать ряд предложенных Казахстаном проектов, которые могут стать флагманскими не только для Сербии, но и для всего региона в этой части Европы. В то же время остается нерешенным вопрос обеспечения пятого уровня свободы воздушного пространства для казахстанской авиакомпании SCAT. Уверен, мы сможем сообща разрешить этот вопрос. Будем рады видеть у нас надежные строительные компании и инвесторов из Вашей страны, которые позволят не только улучшить инвестиционную привлекательность Сербии, но и будут способствовать развитию взаимных культурных и туристических связей. Со своей стороны мы приложим все усилия для поддержки сербских предпринимателей, стремящихся направить свои инвестиции в экономику Вашей страны, – сказал Александр Вучич.

Сербский лидер подчеркнул значительный потенциал для наращивания взаимодействия в сферах оборонной промышленности, искусственного интеллекта, центров обработки данных. Он также высоко оценил достижения в социально-экономическом развитии Казахстана, назвав их символом прогресса для всего мира.

В ходе переговоров был рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки, включая взаимодействие в сферах торговли и инвестиций, транспортно-логистических связей, сельского хозяйства, критически важных минералов, цифровизации и искусственного интеллекта, строительства и туризма.