При распределении жилья из государственного фонда госслужащие и бюджетники Костаная оказываются за бортом

Помоги себе сам

Первый очередник, работник бюджетной организации, претендующий на получение коммунальной квартиры, ждет своего часа уже 20 лет. А все потому, что в последние годы жилье для этой категории граждан в областном центре не строят. Хотя это самая многочисленная армия очередников на жилье из госфонда. В Костанае более 5,5 тыс. бюджетников и госслужащих, а это 43% от общего количества тех, кто претендует на государственные квадратные метры.

Второй большой пласт – уязвимые слои населения. Из этой категории в очереди на получение жилья стоит 4 991 человек, или 37%. Почти вдвое меньше, а именно 2 199 человек, претендующих на квартиры из госфонда, – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Самая немногочисленная категория – многодетные семьи. В Костанае всего 442 такие семьи, желающие получить коммунальное жилье.

Кстати, именно для этих трех категорий граж­дан в последние годы и возводят коммунальное жилье в областном центре по госпрограмме «Нұрлы жер».

– В общей сложности при местном исполнительном органе акимата города Костаная в очереди на жилье стоят 13 140 человек. На балансе коммунального жилищного фонда города состоят 2 413 жилых квартир. Из них 712 построены и предоставлены в рамках государственной программы «Нұрлы жер» – арендное жилье без права выкупа для социально уязвимых слоев населения: многодетные семьи, неполные семьи, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, инвалиды 1 и 2 групп, пенсионеры по возрасту, – рассказал руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Ержан Сулеймен. – В рамках реализации государственной программы «Нұрлы жер» с 2018 года построено 30 многоквартирных жилых домов с общим количеством квартир 2 356 в микрорайонах «Аэропорт» и «Юбилейный», которые реализованы по льготным процентным ставкам очередникам МИО и вкладчикам АО «Жилстройсбербанк».

Кроме того, чтобы обеспечить жильем многодетные семьи, местным исполнительным органам пришлось приобрести 151 квартиру на вторичном рынке. Такие покупки совершались в 2019, 2020 и 2021 годах.

Очередникам же из числа госслужащих и бюджетников предлагают открывать счета в «Отбасы банке» и покупать квартиры по льготной ипотеке.