Приаральский отряд Института археологии им. А. Маргулана завершил летние исследования памятников Жетиасарской культуры

В ходе нынешнего полевого сезона отряд в рамках программного целевого финансирования проекта Министерства науки и высшего образования РК «Гунно-сарматская эпоха в истории Казахстана: междисциплинарное исследование, анализ и реконструкция» провел раскопки на курганах Кара-асар и Курайлы-асар Жетиасарского оазиса. Руководителем проекта выступил генеральный директор Института археологии им. А. Х. Маргулана Акан Онгарулы.

фото Азилхана Тажекеева

Археологические разведывательные работы на объектах были проведены в прошлом году. Перед специалистами стояла цель – комплексно зафиксировать памятники для создания геоинформационной базы данных, картографирования и пространственно-атрибутивного анализа объектов.

В качестве объекта археологических раскопок была выбрана группа курганов вблизи Курайлы-асара, которые расположены вблизи аула Турмагамбет в Кармакшинском районе. Некрополь насчитывает около 100 курганов. С учетом их места расположения они поделены на три группы. Первая из них обнаружена в восточной части поселения – в русле Сырдарьи, вторая – на юге и западе, третья – вдали от стен городища. В апреле этого года были начаты работы на трех курганах и одном могильнике в 500 метрах к югу от городища.

По словам директора филиала Института археологии им. А. Х. Маргулана в Астане Азил­хана Тажекеева, в настоящее время в бассейне Куандарьи и старого русла Ескидарьи известно более 50 городищ Жетиасарской культуры площадью до 15 га.

– Все поселения представляют собой мощные, хорошо укрепленные городища. Многослойные дома-массивы высотой до 25–30 мет­ров со сложной фортификацией и сплошной внутренней застройкой возведены на берегу водоема. По размерам они вполне сопоставимы с месопотамскими теллями. В ходе разведки обнаружено шесть ранее неизвестных крупных поселений Жетиасарской культуры, – отмечает он.

В результате раскопок на Курайлы-асар были вскрыты четыре подкурганных грунтовых погребения. Все они имеют идентичную конструкцию: окружены рвом с перемычкой с северной и южной сторон, в центре которых находится погребальная яма. Захоронения трех женщин и одного ребенка расположены на дорсальной поверх­ности, головой ориентированы на север. В погребении обнаружены керамические сосуды и пряслица, пряжки, зеркало и амулет, анализ которых позволил датировать их II–IV вв. н. э.

Еще один участник экспедиции – заведующий отделом геоматики и цифровой археологии Института археологии им. А. Х. Маргулана Калибек Асылбеков рассказал, что Курайлы-асар не имеет правильных геометрических контуров, только северная незастроенная треть городища по форме приближена к прямоугольнику.

– В середине городища возвышается двухступенчатая квадратная крепость с закругленными углами, высотой более 11 метров. Размеры нижней платформы крепос­ти 80×80 метров, верхней части – 40×40. Въездные ворота с восточной стороны крепости располагались между двумя фланкирующими башнями. По краям крепости прослеживаются угловые башни, ориентированные по сторонам света и заметно выступающие за пределы стен. Между ними через каждые 25–30 метров есть малые башни, также выступающие за пределы стен, – добавил эксперт.

О том, что при изучении архео­логического источника применялись традиционные методы, сочетающие полевые и лабораторные исследования, рассказал научный сотрудник Кармакшинского район­ного историко-краевед­ческого музея Азирбек Бактыбаев:

– Курганы мы раскапывали вручную методом послойного снятия насыпи. В результате работ подтвердились гипотезы первых исследователей Жетиасарской культуры. На протяжении тысячи лет своего существования она сохраняла необычайную устойчивость и консерватизм, проявляющиеся во всех областях культуры, будь то топография ее поселений и некрополей, строительная техника и планировка городищ или типы погребений и погребальный обряд, формы, технология и орнаментация керамики, оружие, предметы быта и украшения. По предположениям руководителя Хорезмской археолого-этнографической экспедиции АН СССР Сергея Толстова и ученого-археолога Ларисы Левиной, нижние слои невскрытых жетиасарских городищ датируются перио­дом с конца эпохи бронзы – начала раннего железного века по VIII век.

Подкурганные захоронения могильников Жетиасара представлены грунтовыми погребениями четырех типов: простые ямы, ямы с боковыми нишами для сосудов с пищей, подбои и катакомбы.

– Погребения в простых ямах встречаются повсеместно на памятниках Жетиасарской культуры. А подбои некрополя Курайлы-асар отличаются от подбоев в могильниках городища Алтын-асар, для которых характерна удлиненно-овальная форма. По анализам материалов, найденных в погребениях, можно предположить, что грунтовые могильники существовали на всем протяжении Жетиасарской культуры, а появление склепов относится к более позднему времени – II–IV вв. н. э., – отметил сотрудник Научного центра археологии и этнографии КУ им. Коркыта-ата Жетесби Султанжанов.

При раскопках курганов Курайлы-асара в двух захоронениях обнаружена керамическая посуда – по два сосуда и хорошо сохранившие­ся в боковых нишах «кухонные» горшки-кувшины. Для жети­асарских кувшинов характерны шаровидное тулово, плос­кое дно, высокое прямое горло, вертикальная ручка на горле, но чаще – парные, симметрично расположенные на плечиках кольцевидные ручки. Кувшины покрыты густым ярко-красного, красно-коричневого или серо-черного цвета ангобом и лощением.

– Исследованные объекты на трех курганах были представлены под грунтовыми захоронениями, окаймленными рвом с перемычкой в южных или северных сторонах. В центре курганов располагались могильные ямы глубиной от 1 м до более 1,5 м, ориентированные в меридиональном направлении. В них зафиксированы одиночные захоронения взрослых и детей. Погребальный инвентарь представлен железной пряжкой и крестцовой костью животного. В остальных курганах погребальный инвентарь не обнаружен. В ходе раскопок на четвертом объекте исследования – в жилой постройке – открыты две стены, направленные с востока на запад. В культурном слое зафиксированы фрагменты керамики и костей животных. В наших планах – продолжить археологические работы на Курайлы-асаре, – заключил Азилхан Тажекеев.