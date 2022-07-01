Причину массовой гибели тюленей на Каспии озвучили в Минэкологии

Председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Нариман Жунусов рассказал, из-за чего могли погибнуть тюлени в Каспийском море, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Напомним, 26 апреля 2022 года на побережье Каспия было обнаружено 22 туши мертвых тюленей. 27 апреля при обследовании побережья мангистауской части Каспийского моря нашли 94 мертвых тюленя. 14 мая в прибрежной зоне морского порта Форт-Шевченко, на территории от мыса «Урдюк» до местности «Баутинская коса», обнаружили 64 погибших тюленя.

Нариман Жунусов на пресс-конференции в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщил, что обнаруженные особи были в состоянии сильного разложения.

«Визуальный осмотр и исследование учеными клыков обнаруженных туш животных позволили выявить причину их гибели. Гибель тюленей была в результате истощения новорожденных щенков вследствие их выноса вместе со льдом в открытое море либо попадание их непосредственно в море. Как вы знаете, зима 2021-2022 года в том регионе была достаточно теплая, что негативно сказалось на ледоставе и его жестком покрове. Соответственно, при жизнедеятельности либо из-за достаточно сильных ветров наблюдался отрыв льдов, которые вместе с щенками уносились в открытое море, и терялась связь самки с детенышами. В результате новорожденные щенки вследствие истощения погибали», – добавил он.

Также, по его данным, обнаружены механические повреждения на скелетах тюленей, в том числе из-за попадания в незаконные орудия лова, рыболовные сети. В основном они выставляются для отлова осетровых рыб.

Не исключается и то, что при судоходстве тюлени получали повреждения от винтов.

«Научное сообщество и государственные органы пришли к выводу, что на жизнедеятельность тюленей, в том числе причиной гибели тюленей, не могут быть дноуглубительные работы, которые проводятся в районе Кашагана», – резюмировал он.