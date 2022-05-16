Более 60 мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспия

64 мертвых тюленя обнаружили в прибрежной зоне морского порта Форт-Шевченко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

14 мая сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в прибрежной зоне морского порта Форт-Шевченко, на территории от мыса «Урдюк» до местности «Баутинская коса», обнаружили 64 мертвых тюленя и 5 снулых особей осетровых видов.

«Туши морских животных и осетровых рыб находились в стадии сильного разложения, вследствие чего произвести отбор проб тканей для проведения исследований не представилось возможным. Следовательно, можно предположить, что их гибель произошла в зимний период.

С места обнаружения морских животных и рыб взяты пробы воды и воздуха», – проинформировали в ведомстве.

Ранее, в конце апреля текущего года, на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе были обнаружены 97 туш мертвых тюленей.

По информации сотрудников научных ведомств, результаты исследований, а также предположительные причины гибели животных будут озвучены в течение месяца после проведения исследований.

Инспекторы управления рыбной инспекции по Мангистауской области ведут мониторинг береговой зоны и других участков Каспийского моря. Информация будет обновляться по мере поступления, заключили в комитете.