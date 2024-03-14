Причины и следствие

В последнее время в поле зрения общественности то и дело попадает Кордайский район. Дело в том, что именно здесь нередко фиксируются дорожно-транспорт­ные происшествия с летальным исходом.

Депутат Сената Парламента РК Бекболат Орынбеков уверен, что главной причиной множества трагических случаев, произошедших в районе в прошлом году, стало неудовлетворительное сос­тояние автомобильных дорог. В своем очередном депутатском запросе он обратил внимание на то, что трасса республиканского значения, проходящая по кордайской земле, требует серьезного ремонта. Сенатор считает, что в большинстве случаев именно из-за разбитого дорожного покрытия умирают люди. Для подтверждения своих слов он привел статистические данные, указав, что в районе произошло 238 аварий, в результате которых погибли 54 человека. «В целях обеспечения безопасности дорожного движения прошу содействовать капитальному ремонту респуб­ликанской дороги на участке Карасу – Отеген», – резюмировал свое беспокойство Бекболат Орынбеков.

Есть и другая распространенная причина аварий – регулярное нарушение правил дорожного движения. Недавно в области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на профилактику дорожного травматизма и повышение эффективности надзора за движением транспорта. В итоге выявлено поч­ти 31 тыс. фактов несоблюдения установленных норм. И это менее чем за месяц!

По информации областного департамента полиции, на трассах особое внимание уделялось грузовой технике и транспорту, осуществляющему междугородние перевозки. Из общего числа нарушителей 3 237 человек превысили установленную скорость движения. При этом 243 водителя сели за руль, не имея права управления автомашиной, а 1 929 – нарушили правила маневрирования. Вместе с тем были выявлены 5 446 пешеходов, которые перешли дорогу в неустановленном месте. Кроме того, сотрудниками батальонов патрульной полиции были пресечены грубые нарушения ПДД, в том числе 76 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Так, был задержан 19-летний водитель Toyota Prado в Шуском районе, который ехал по встречной полосе. Его «проезд» даже стал «достоянием» социальных сетей. В результате в отношении нарушителя составлены административные протоколы, материалы направлены в суд, а машина водворена на специализированную стоянку.

Приведем другой пример грубого нарушения. На автодороге Западная Европа – Западный Китай инспекторы батальона патрульной полиции заметили опасное движение грузовика Mercedes Benz. Остановив транспортное средство, полицейские установили, что за рулем находился гражданин Турции, от которого исходил резкий запах алкоголя. Экспертиза подтвердила подоз­рения патрульных – иностранный дальнобойщик находился в состоянии опьянения. Решением административного суда водитель был арестован на 15 суток и лишен водительских прав на семь лет. Большегруз водворен на спецстоянку.

Всего же на специализированные стоянки полицейскими отправлено 810 транспортных средств.

Наиболее часто встречающимся нарушением среди водителей является превышение установленной скорости движения. Также нередко фиксируются несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, игнорирование ремней безопасности, разговор по телефону за рулем, проезд на запрещающий сигнал светофора и создание аварийной ситуации.

– Оперативно-профилактичес­кое мероприятие в очередной раз показало недисциплинированность водителей и пешеходов, что является основным фактором возникновения дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на беспрерывно проводимую широкомасштабную профилактическую и информационную работы, граждане продолжают нарушать правила. Людям стоит осознать важность ответственности и необходимос­ти соблюдения ПДД. Никогда нельзя предугадать, к каким последствиям может привести то или иное правонарушение. Необдуманный поступок может стоить жизни, – констатировал исполняющий обязанности начальника управления местной полицейской службы департамен­та полиции области полковник полиции Серик Алдибеков.

Как выяснилось, некоторые автовладельцы совершают нарушения из-за элементарного незнания, поскольку водительские права им достались без сдачи соответствующих экзаменов. Это еще одна причина частых ДТП, считают в полиции.

Месяц назад в регионе пресечена незаконная выдача водительс­ких удостоверений, которой занималась преступная группа из числа жителей Жамбылской и Туркестанской областей, а также Алматы и Шымкента. Отмечено, что задержанные вели эту деятельность уже достаточно долго. За денежное вознаграждение они выдавали всем желающим докумен­ты без обучения и прак­тического вождения. В прес­тупную схему входили сотрудники ЦОНов и так называемые «помогайки», которые занимались поиском клиентов из выше­указанных регионов и городов. Подозреваемые, среди которых оказались руководители и должностные лица центров обслуживания населения, задержаны по месту работы и жительства. На сегодняшний день установлено пока только 35 фактов незаконной выдачи водительских удостоверений.

Между тем в зимний период еще одним немаловажным фактором, влияющим на общую ситуацию на автодорогах области, является своевременная уборка снега. На днях в полиции подвели итоги работы в холодный сезон и сообщили, что в ходе рейдов выявлено: коммунальные службы, которые отвечают за очистку улиц от снега и подсыпку соответствующих материалов для устранения гололедицы, не успевают выполнять необходимый объем работ. А это отрицательно отражается на общем уровне безопас­ности на дорогах.

– Некачественная уборка снега, приводящая к колейности и сужению проезжей части, накаты по краю дороги, отсутствие подсыпки создавали угрозу для водителей и пассажиров. За данные недостатки в отношении подрядных организаций Байзакского, Таласского и Меркенского районов были сос­тавлены административные протоколы по части 1 статьи 631 КоАП РК (невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений). На должностные лица наложены штрафы в размере 10 МРП (36 920 тенге), – сказал начальник управления административной полиции департамента полиции области полковник полиции Жайдарбек Куттыбаев.

Всего с начала года за неудовлетворительное содержание автомобильных дорог в зимний период к ответственности были привлечены 30 должностных лиц.