Фото: акимат Мангистауской области

По данным пресс-службы акимата, в заседании приняли участие акимы городов и районов, представители правоохранительных органов и предприниматели. Совещание транслировалось в прямом эфире.



По словам руководителя областного управления предпринимательства и торговли Пікіра Сансызбаева, Мангистауская область является одним из крупнейших потребителей сжиженного нефтяного газа в стране. Ежемесячная потребность региона составляет около 18 тысяч тонн. Основная часть поставляется через завод «КазГПЗ», а оставшийся объём ранее обеспечивался Атырауским нефтеперерабатывающим заводом (АНПЗ).



Однако, в октябре из-за планового ремонта АНПЗ необходимые для области 3 658 тонн газа доставляются железнодорожным транспортом с завода «СНПС-Актобемунайгаз» в Актобе. Изменение логистического маршрута привело к задержкам поставок и образованию очередей на некоторых автогазозаправочных станциях.



По информации руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Пікіра Сансызбаева, дефицит газа вызван не только задержками поставок, но и безответственными действиями некоторых предпринимателей.

– Выявлены случаи, когда отдельные предприниматели не доставляли выделенный им газ на закреплённые автогазозаправочные станции, а продавали его в другие регионы. Кроме того, некоторые новые станции регистрировались лишь формально — с целью увеличения месячного объёма поставок, тогда как фактически реализовывали газ через другие точки. Это может вызвать недовольство среди населения и повысить риск социального напряжения. Мы проведём полную проверку, чтобы отследить, куда направляется каждый литр газа, – отметил руководитель управления.

По данным за IV квартал 2025 года, количество автогазозаправочных станций в регионе по сравнению с прошлым годом увеличилось с 462 до 552. Однако, некоторые из вновь открывшихся станций зарегистрировались лишь для того, чтобы увеличить месячные объёмы поставок, фактически реализуя газ через другие АГЗС. К примеру, ряд предпринимателей в Бейнеу получили свыше 1500 тонн газа, но реализовали его через совершенно другие станции.



По словам Пікіра Сансызбаева, ремонтные работы на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе завершатся к концу октября, и с 1 ноября поставки сжиженного нефтяного газа в регион ожидаются в полном объёме.