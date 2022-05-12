Причины запрета на вывоз металлолома из Казахстана пояснили в Мининдустрии

На брифинге в СЦК при Президенте РК заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР Турар Жолмагамбетов пояснил причины ввода временного ограничения на вывоз из Казахстана лома и отходов цветных и черных металлов, сообщает Kazpravda.kz.

По его словам, ключевая причина такого решения – образовавшаяся нехватка отечественного вторсырья и необходимость дозагрузки предприятий обрабатывающей промышленности, которые в качестве сырья для производства используют металлолом.

Также он подчеркнул, что Казахстан – не единственная страна, где ограничивается вывоз вторсырья. Данная мера практикуется в Кыргызстане, России, Армении, Узбекистане и Беларуси. Поэтому принятое МИИР РК решение соответствует всем национальным и международным нормативам.

«В России введено квотирование и прорабатывается вопрос о полном запрете вывоза лома, Узбекистан и Беларусь установили

государственную монополию – только уполномоченные государственные компании имеют право проводить сбор и обработку вторсырья. При этом их единственной задачей является обеспечение внутренних переработчиков сырьем», - отметил Турар Жолмагамбетов.

В Европе происходят похожие процессы: из-за спроса на металлолом рассматривается вопрос о запрете его экспорта в страны, не входящие в ОЭСР.

Кроме того, на востребованность вторсырья действует политика декарбонизации экономики: из-за введения углеродного налога в развитых странах использование металлолома в производстве стало более предпочтительным ввиду наименьшего расхода природного сырья и выбросов в атмосферу. Так, использование лома при производстве тонны стали позволяет сократить выбросы CO2 на 1,5 тонны, исключить потребление 1,4 тонны железной руды, 740 кг угля и 120 кг известняка, добавил спикер.