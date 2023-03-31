Прием документов в первый класс начнется в школах Астаны с 1 апреля

В Астане с 1 апреля стартует прием документов в первый класс. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления образования города Маржан Каирбаева на брифинге «Об организации работы по приему детей в первый класс», передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

фото с сайта акимата Астаны

Приём документов для поступления в 1 класс в общеобразовательных школах будет проводиться с 1 апреля до 1 августа. Ожидается, что в текущем учебном году в первый класс пойдут около двадцати шести тысяч детей.

«Организации образования обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет, с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки. Все школы, кроме специализированных, принимают в 1 класс без вступительных экзаменов. С целью оказания помощи родителям в каждой школе организована приемная комиссия», - сообщила заместитель руководителя ведомства.

Родители сдают документы через веб-портал «электронного правительства» – www.egov.kz.

Первые три заявления принимаются от детей, проживающих на территории школы. Одно – по просьбе родителей, то есть по выбору (по принципу 3+1).

Для приема детей в первый класс необходимы следующие документы:

- заявление от родителей;

- свидетельство о рождении ребенка;

- справка о состоянии здоровья по форме № 063/у и «Паспорт здоровья ребенка» по форме 026/у-3

- фотография ребенка размером 3х4 см в 2-х экземплярах.

Организация образования не вправе требовать документы, не указанные в перечне обязательных для сдачи документов.

Для зачисления детей иностранных граждан и лиц, проживающих на территории Республики Казахстан без гражданства, в течение трех рабочих дней со дня поступления от них заявления определяется образовательная организация с избытком ученических мест, а затем выдается направление.

«Прием детей с особыми образовательными потребностями производится на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации с согласия родителей. Прием в специализированные организации образования осуществляется в соответствии с правилами с 1 февраля по 15 апреля. Конкурс будет проводиться с 15 по 30 апреля», - отметила Маржан Каирбаева.

Основанием для отказа в приёме документов могут быть:

- неполный пакет документов, представленных родителями;

- несоответствие документов требованиям, установленным типовыми правилами;

- переполненность классов.

В случае необоснованного отказа в приеме в организации образования можно обратиться в Управление образования по телефонам 556870, 556881, 556887, 557462.

Стоит отметить, что 1 апреля выпадает на субботу, поэтому прием документов в 1 класс начнется с 3 апреля.