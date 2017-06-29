​Приглашение без ограничений

Идея проведения мероприятия, способного заинтересовать самых разных людей настолько, чтобы заставить их не только собраться на следующий год, но и друзей привести, вызревала несколько лет, рассказал один из организаторов «Кымызфеста» – Ерлик Мухамеджанов. В результате выбор пал на фестиваль с элементами европейского карнавала, где каж­дое действо знакомит гостей с национальными традициями, обычаями, культурой.

В этом смысле «Кымызфест» способен стать визитной карточкой Казахстана. Когда наши предки научились готовить кумыс, с абсолютной точностью установить невозможно, но уже в начале медного века самый полезный в мире напиток широко употреблялся.

Вокруг этого обстоятельства и строится сюжет фестиваля: конный карнавал-парад, угощение и одновременно состязание кулинаров, ярмарка народных ремесел и турнир по национальной игре сака, развивающей ловкость и глазомер.

В числе центральных событий дня, конечно, оказалось питье кумыса. Забегая вперед, скажем, что лучшим был признан напиток, привезенный из Тимирязевского района Сайран Байдалиной, – знатоки назвали его не имеющим аналогов. С детства умеющая доить кобыл, придать кумысу должную выдержку, Сайран в день продает его всего по 5 литров, у таких мастеров обязательно складывается постоянная клиентура. Но усилия того стоят, особенно радуется она, когда на угощение к ней приводят маленьких детей.

Всего же на празднике было выпито без малого 800 литров кумыса, съедено больше полуцентнера баурсаков и масса бешбармака – в его приготовлении состязались местные кафе и рестораны. Оценка угощения проводилась одновременно и гостями праздника, и экспертами областной Ассоциации рестораторов и отельеров (АРО) – организации профессионалов, в подтасовках отнюдь не заинтересованной. Ведь именно ассоциация проводит громадную работу по привлечению туристов в регион, а тут добиться желаемого результата можно лишь в том случае, если предлагаешь исключительно качественный товар.

Фестиваль «Кымызфест» стал одним из детищ АРО в рамках региональной Декады туризма, входящего в ряд стратегических направлений экономического развития СКО. Для чего, подтвердят опытные имиджмейкеры, годятся абсолютно все способы, застав­ляющие широкую публику лишний раз упомянуть об области в положительном контексте. Например, при проведении состоявшейся в Петропавловске туристической выставки, второй по счету. Свои природные жемчужины на ней представили 8 регионов.

Сегодня в СКО действуют 89 объектов размещения, из них более 30 зон отдыха. Как показывает анализ, наиболее популярным видом среди местных жителей стали туры выходного дня, когда на природу компании и семьи выезжают на пару-тройку дней. Во всех случаях контингент постояльцев складывается примерно одинаковый по плотности кошельков и готовности платить за дополнительные комфорт и сервис.

Самым верным индикатором перспективности направления всегда считается готовность бизнеса вкладывать в него средства. Так вот, в Айыртауском районе сейчас строятся еще 8 баз отдыха, 4 из них откроются уже в текущем году. Государство способствует тому. В прошлом году, например, говорит заместитель руководителя предпринимательства и туризма СКО Азамат Елеусизов, в соответствии с «Дорожной картой бизнеса-2020» электроэнергия к «Жемчужине Имантау» была проведена за счет местного бюджета.

Туризм в северных краях, считают рестораторы и отельеры, сулит расширение налогового поля до масштабов, сопоставимых с лидирующими в настоящее время отраслями экономики. И для реализации потенциала здесь используется целый спектр своих и заимствованных приемов. Так, удачным способом стало проведение ассоциацией совместно с одним из агентств Дня карася, которому присутствие чемпиона мира по спортивной ловле рыбы россиянина Станислава Радзишевского придало и особый вес, и международный статус.

Дух состязания, награждение победителей, обязательное угощение всех собравшихся ухой – нынче ее сварили под полторы сотни литров – уже само по себе запоминающееся событие. Но на сей раз, подчеркнув маркетинговые находки, организаторы ввели в программу мастер-класс от президентов казахстанской и российской федераций рыболовов, ярмарку товаров, спортивные эстафеты, давшие участникам и зрителям массу поводов для воспоминаний.

Профессиональное умение показать себя приносит ощутимые результаты: в прошлом году СКО посетили около 43 тыс. человек, что вдвое больше, чем в 2015-м. Нынешнее лето еще толком не разыгралось, а число туристов превысило 19 тыс. – вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так что фестиваль «Кымызфест» пришелся, что называется, в строку. Решено, что теперь он станет для региона традиционным. Но не застывшим: к следующему разу устроители наверняка внесут в него еще более красочные дополнения.