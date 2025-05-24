Вот что пишет в рецензии на книгу, издание которой приурочено к 225-летнему юбилею классика, известный ученый-пушкинист, заведующая отделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Светлана Ананьева: «Исследование известного казахстанского педагога, ветерана труда Ф. Оразбековой в юбилейный пушкинский год продолжает традиции изучения темы «Пушкин и ­Казахстан». Оно характеризуется новизной, так как содержит личный взгляд автора на такие аспекты пушкиноведения, как «Пушкин и Абай», «Верненские друзья Пушкина», «Пушкин в балетном искусстве», и другие. Автор собрала сведения о старейших библиотеках, которые носят имя А. С. Пушкина, обобщила пушкинские юбилейные мероприятия. Лейтмотив книги – «Память о Пушкине в Казахстане жива».

Труд состоит из девяти основных глав. В первой главе «Пребывание А. С. Пушкина в Казах­стане» автор раскрывает хронику путешествия Пушкина из Петербурга в Казахстан, основанную на его письмах и выска­зываниях в беседах с друзьями. Автор уделяет внимание не только впечатлениям Пушкина о поездке, но и высказываниям его современников – свидетелей пребывания поэта на казахской земле, а также деятелей культуры и литературы Казахстана о значении этого события. Приведены образцы поэзии и изобразительного искусства, отразившие исторические ­моменты посещения Пушкиным казахских степей.

Особое внимание уделяется произведениям поэта, написанным по следам посещения Казахстана, а также упоминаниям в них казахов, отдельных ханов, исторических событий, топонимов.

Во второй главе «Пушкин и Казах­стан – созвучие культур» исследуется влияние Пушкина на развитие казах­станской культуры. Подробно рассмот­рены параллели между творчеством Пушкина и Абая, приводятся упоминания о Пушкине в произ­ведениях казахских писателей и поэтов, в частнос­ти в эпопее Мухтара Ауэзова «Путь Абая», переводы его произведений на казахский язык и высказывания современных казахстанских писателей о влия­нии Пушкина на развитие их творчества. В отдельной статье рассмотрено воздействие поэзии Пушкина и Абая на мировоззрение и развитие литературных вкусов Бауыржана Момышулы.

«Нет, весь я не умру…» – так называется третья глава, посвященная сохранению памяти о Пушкине в Казахстане. Автор описывает товарищей поэта из Верного (Алматы), старейшие библиотеки республики, носящие его имя, памятники поэту и юбилейные пушкинские мероприятия начиная с 1899 года и по 2024 год. Также рассматри­ваются труды казахстанских пушкиноведов, их исследования и публикации.

«Творчество А. С. Пушкина в оперном искусстве» – это четвертая глава книги, в которой представлены оперные спектакли, основанные на произведениях Пушкина, написанные русскими и зарубежными композиторами, описываются фильмы-оперы и постановки опер в Казахстане на пушкинские сюжеты.

В пятой главе автор показы­вает взаимосвязь поэзии Пушкина и балета – «Пушкин в балетном искусстве». Анализируются балеты и хореографические миниатюры, поставленные в России, за рубежом и в Казахстане, кино­адаптации балетов по его произведениям.

Шестая глава книги «Творчество Пушкина в музыке и изобразительном искусстве» рассказывает о том, как произведения Пушкина вдохновили композиторов на создание романсов, музыкальных произведений и как они были отражены в изоб­разительном искусстве. Автор представила здесь казахстанскую изобразительную пушкиниану.

«Россия потеряла Пушкина» – седьмая глава посвящена воспоминаниям современников о событиях, связанных с дуэлью и смертью Пушкина, отражению этих событий в русской и советской многонациональной поэзии XX века.

Восьмая глава «Главный памятник Пушкину в Москве» посвящена истории создания скульптором А. М. Опекушиным памятника Пушкину в столице России. Показано отношение к памятнику и отражение чувств поклонников поэта через их стихи и высказывания, в том числе и казахстанских деятелей культуры и литературы.

И, наконец, завершающая девятая глава предлагает дидактические материалы, включая таблицы, цитаты, тесты и викторины, связанные с жизнью и творчеством Пушкина, для использования в образовательных целях.

Цитаты Пушкина подобраны по трем темам – читателям интересно будет познакомиться с оригинальным юмором поэта, его высказываниями о себе и своем творчестве, а также подборкой цитат на нравственно-воспитательные темы.

В книге использованы статьи автора о Пушкине и его творчестве, опубликованные в ­«Казахстанской правде», респуб­ликанских журналах и областных газетах, отдельные статьи были опубликованы в авторских книгах «В ореоле культуры» (2017), «Художественная литература в мире искусств» (2019), «Абай – духовный символ казахской степи» (2020) и других.

Автором изучен обширный литературный и научный материал для данного труда. Привлечены сведения из мемуарных источников самого Пушкина, его окружения, а также выдающихся­ деятелей русской культуры и литературы, использованы малоизвестные научные факты из монографий.

Книга Фатимы Оразбековой о Пушкине является содержательным литературным вкладом в казахстанскую пушки­ниану. Взаимообогащение культур казахского и русского народов, начатое несколько веков назад Абаем и Пушкиным, продолжается и сегодня.