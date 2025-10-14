По словам главы Кабмина, требуется совместная работа государства и бизнеса по диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест

На заседании Правительства РК акимы областей Абай, Улытау и Атырауской области, где наблюдается отставание по основным макропоказателям, доложили о принимаемых мерах по улучшению уровня социально-экономического развития, сообщает Kazpravda.kz

«Руководителям отстающих регионов нужно приложить максимум усилий для изменения ситуации», – поручил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что в текущих условиях требуется совместная и эффективная работа государства и бизнеса по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию постоянных рабочих мест.