Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Выступая с докладом на 10-м саммите Организации тюркских государств, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что председательство РК будет проходить под девизом «Тюркская эпоха!» или «TURKTIME!», сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба президента РК

По его словам, в этой формуле обозначены 8 приоритетов: традиции (Traditions), унификация (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиация (Mediation) и энергия (Energy).

Эти приоритеты рассчитаны на крактосрочную и среднесрочную перспективы, охватывающие десятилетний период вплоть до 20-го саммита организации. В данных рамках президент предложил провести следующие мероприятия.

Первый приоритет – традиции (Traditions). Действительно, популяризация тюркского единства имеет большое значение. Нас связывают общая история, культура, язык и менталитет. В связи с этим необходимо привести флаги и эмблемы Организации тюркских государств и ее структур к единому образцу. Сегодня мы вместе рассмотрим представленные эскизы и примем совместное решение. Это станет историческим моментом.

Наш долг – изучить общие архивы и донести историческую правду до потомков. Предлагаю поручить соответствующим структурам совместно изучить неисследованные источники. Это действительно очень важная работа, потому что в нашей общей истории имеются белые пятна, которые предстоит изучить.

Также важно заняться взаимным продвижением телесериалов, которые снимают в наших странах. Особенно важно широко популяризировать анимационные фильмы для детей. Мы считаем, что для этой цели нужно использовать социальные сети, привлекать популярные медийные личности. Тем самым, несомненно, появится возможность для духовного сближения нашей молодежи.

Второе – унификация (Unification). Важно обеспечить синхронное развитие тюркских государств. Мы считаем целесообразным систематизировать стандарты и терминологию наших государств. В связи с этим я призываю вас в кратчайшие сроки рассмотреть типовой законопроект и одобрить его. Эта инициатива открывает путь к свободному экспорту наших товаров на общий рынок. Единые стандарты позволят обеспечить ежегодный рост ВВП примерно на 1 процент.

Сейчас валовой внутренний продукт наших стран равен почти 1,4 триллиона долларов. В этом году товарооборот между членами Организации превысил 22 миллиарда долларов. Данный показатель можно увеличить в 1,5 раза, если будут утверждены общие требования.

Кроме того, считаю целесообразным создание Референс-центра Организации тюркских государств. Этот центр позволит обеспечить взаимное признание результатов испытаний продукции, а также провести новые исследования в области химической и пищевой промышленности.

Третий приоритет – реформы (Reforms). Необходимо продолжить меры по оптимизации деятельности организации. В этой связи призываю как можно скорее решить вопрос о назначении наших постоянных представителей при Организации тюркских государств. Также приветствуем предложение об увеличении численности сотрудников секретариата.

Необходимо укрепить сотрудничество тюркских государств в избирательной сфере. Следует рассмотреть возможность учреждения консультативного совета центральных избирательных органов. В последнее время наблюдается повышенный интерес к нашей Организации со стороны международных и региональных структур.

Мы поддерживаем инициативу о присвоении Организации экономического сотрудничества статуса наблюдателя. Кроме того, мы предлагаем наладить сотрудничество с Исламской организацией по продовольственной безопасности.

В-четвертых, крайне важно укреплять сотрудничество в области образования и науки на основе научного партнерства (Knowledge). В этой связи предлагаю открыть в наших странах филиалы лучших университетов мира. Необходимо проводить совместные научные мероприятия и обмениваться опытом. Следует возобновить работу, связанную с открытием языковых отделений. Особого внимания требует развитие искусственного интеллекта, цифровой и аэрокосмической промышленности.

Пятый приоритет – доверие (Trust). В мире сохраняется нестабильная ситуация. Международная ситуация остается неустойчивой. В нынешнее неспокойное время очень важно укреплять единство тюркских народов, которое будет служить надежной гарантией нашей общей безопасности. Нарастают вызовы, связанные с торговлей оружием и наркотиками, терроризмом, экстремизмом, миграцией. Для предотвращения подобных угроз необходимо укрепить сотрудничество в области безопасности.

В этой связи предлагаю в следующем году провести в Астане третью встречу генеральных секретарей советов безопасности. Важно заключить соглашение о совместной борьбе с преступностью и обмене информацией между органами финансовых расследований тюркских государств.

Шестое направление – инвестиции (Investments). Следует расширить межрегиональную торговлю и сосредоточиться на инвестировании в экономику. Особую роль в этом деле играет Тюркский инвестиционный фонд. Для укрепления экономических связей необходимо развивать рынок «зеленого» финансирования.

Как известно, Казахстан предложил создать Совет тюркских «зеленых» финансов. Для реализации данного предложения была проделана большая работа. Сегодня будет подписан соответствующий документ. Поддержана инициатива о присвоении Астане статуса Финансового центра тюркского мира. Искренне благодарю вас за это решение.

Седьмое. Актуальной задачей является повышение роли медиации (Mediation). Сейчас вокруг нас складывается сложная ситуация. На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке – между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача – обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов.

Решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо. Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьезным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела – ключевые приоритеты. Важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и соблюдать нормы международного права.

Не секрет, что сейчас наблюдается застой в работе Совета Безопасности ООН. В такой ситуации следует усилить роль Генеральной Ассамблеи. В то же время необходимо быть более конструктивным в деле реформирования Совета Безопасности. На наш взгляд, в этот важный орган должны войти страны, представляющие все регионы мира, в том числе и страны Глобального Юга. По отношению к сложным глобальным процессам действия тюркских стран должны проявлять взвешенный подход. В этом контексте мы должны сделать упор на укрепление тюркской интеграции.

Восьмое. Энергия (Energy). Экономия энергоресурсов является одной из наших важнейших задач.

Казахстан уделяет большое внимание развитию новых источников энергии, модернизации и диверсификации путей ее транспортировки. Особый интерес для нас также представляет внедрение лучших практик и технологий в геологоразведку и производство электроэнергии. В приоритете также развитие нефтехимической промышленности и совместная работа в сфере «зеленой» энергетики.

Я предложил провести в этом в году в Казахстане Международный энергетический форум. Считаю, что проведение мероприятия такого уровня позволит детально обсудить все обозначенные вопросы. Вопросы изменения климата и устойчивого развития рассматриваются в Казахстане в числе ключевых.

По инициативе нашей страны в 2026 году планируется проведение регионального саммита, посвященного проблеме изменения климата. Уверен, что братские тюркские народы поддержат все эти инициативы.

Сегодня тюркским государствам как никогда важно сплотиться в противодействии вызовам и угрозам, оказывать взаимную поддержку и принимать совместные эффективные меры. Наши предки говорили: «Тірлік басқа болса да – тілек бір, бармақ басқа болса да – білек бір». Ярким подтверждением этому служат результаты нашей совместной работы по укреплению тюркской интеграции. По итогам саммита планируется принять важные решения, будет подписан ряд документов. Все эти меры направлены на дальнейшее процветание тюркского мира и укрепление единства наших стран. Уверен, они внесут большой вклад в развитие взаимодействия в регионе и дальнейшее повышение авторитета организации. Пусть крепнет наше единство!