Приостановление работы домена yandex.kz объяснили в Минцифры РК

Общество, Киберугрозы
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана прокомментировали информацию о доступе российских спецслужб к данным пользователей казахстанской компании «Яндекс.Такси», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Kazpravda.kz

Как обозначили в Минцифры, «сегодня граждане Казахстана имеют право самостоятельно использовать зарубежные сервисы по своему волеизъявлению.

По статье 8 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности» органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, имеют право получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением установленных законодательными актами Казахстана требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну.

Подобные требования имеются во всех странах, в том числе в России».

Вместе с тем, по данным информационных служб, казахстанская компания «Яндекс.Такси» отрицает информацию о доступе российских спецслужб к данным своих пользователей.

В компании отмечают, что законодательство России не распространяется на сервис в Казахстане и на его пользователей, «поскольку они совершают поездки и используют приложение за пределами России».

«Данные, связанные с работой сервиса в Казахстане, могут быть запрошены уполномоченными иностранными (в том числе российскими) государственными органами исключительно через официальный запрос и только в рамках установленных международных процедур», – цитируют компанию в министерстве.

В свою очередь, Минцифры направило запрос в ООО «Яндекс» о предоставлении развернутой информации по указанным вопросам, с предоставлением информации о местоположениях центров обработки данных, принимаемых мерах защиты персональных данных граждан Республики Казахстан и способе взаимодействия с правоохранительными и специальными органами.

«Также отмечаем, что с 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 6) пункта 16 Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета, утвержденных приказом министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК от 13 марта 2018 года № 38/НҚ», – сообщили в МЦРИАП.

#безопасность #Россия #Минцифры #яндекс

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