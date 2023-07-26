Природные пожары охватили Лазурное побережье во Франции

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Несколько природных пожаров бушуют на французском Лазурном побережье, в том числе один из них недалеко от аэропорта Ниццы, сообщают французские СМИ.

"Несколько лесных пожаров вспыхнуло в Приморских Альпах и Варе (департаменты на средиземноморском побережье - ред.). Были задействованы 200 пожарных", - сообщает французская радиостанция France Info.

Самое серьезное возгорание произошло во вторник в городе Кань-сюр-Мер, в семи километрах от международного аэропорта Ниццы. По информации радиостанции, общая площадь пожара составила 10 гектаров, было задействовано около 100 пожарных, к тушению привлекли вертолет.

Из-за пожара было остановлено движение на автостраде А8 в районе возгорания, а также на несколько часов было прервано движение поездов на участке между Антибом и Ниццей. Движение в обычном режиме возобновилось вечером около 18.30 (22.30 по времени Астаны). Сообщений о жертвах не поступало.

Еще один пожар охватил площадь в 20 гектаров в районе коммуны Бероль, к его тушению привлекли 40 пожарных, сообщает телеканал BFMTV.

Пожары площадью менее одного гектара были зафиксированы в коммунах Саорж, Ла-Боллен-Везюби и Греольер. Все очаги были потушены.

Крупное возгорание в ночь на среду произошло в коммуне Фаликон на севере Ниццы. По информации газеты Nice Matin, пожар начался в 2 часа ночи (06.00 по времени Астаны), задействовано около ста пожарных. Около 8 утра (12.00 по времени Астаны) пожар был локализован.

Как передает BFMTV, риск возникновения новых возгораний остается высоким, поэтому в среду для туристов закроют ряд лесных массивов на Лазурном побережье.

Всего за первые пять месяцев 2023 года в Канаде разгорелось 2214 лесных пожаров. В результате сгорело минимум 3,3 миллиона гектаров территории, что превышает площади Армении и Бельгии. Более 20 тысяч человек эвакуированы.

2023 год может стать худшим в плане лесных пожаров для Канады с точки зрения выгоревших территорий. Смог канадских пожаров долетел до северных штатов США, он повис в Нью-Йорке, Вашингтоне и других регионах страны.

Природные пожары охватили в июле территории ряда средиземноморских стран.

Так, турецкий телеканал Ahaber в среду сообщил, что лесной пожар в районе курортного города Кемер в провинции Анталья на юге Турции продолжается уже свыше 36 часов. По данным телеканала, пламя быстро распространяется из-за сильных порывов ветра. Согласно последней информации, сгорело 180 га леса. По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится на юге Турции до конца недели. При этом самыми неблагоприятными днями они называют среду и четверг, когда столбик термометра местами будет превышать 40 градусов.

В этот же день сообщалось, что на греческом острове Родос из-за возгораний начались проблемы с обеспечением людей водой и электроэнергией. Отмечалось, что возгорания продолжают появляться в деревнях Ваты, Мэлона, Генади и Лахоня. Лесные пожары горят на острове более недели.

Португалию так же охватили природные пожары. Так, портал Notícias ao Minuto сообщил, что в Португалии в результате лесного пожара на территории муниципалитета Кашкайш пострадали 13 человек.

Пожар вспыхнул накануне в городе Алькабидеч, в настоящее время 70% территории возгорания находится под контролем. На месте работает 685 пожарных при поддержке 190 автомобилей.

Пожары на Родосе возникли из-за сильной жары, которая превысила 40 градусов и стоит на острове и в самой Греции уже много дней. Они охватили также районы около Афин и на острове Корфу. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая в парламенте, сравнил ситуацию с войной. «Мы на войне, мы восстановим то, что потеряли, мы возместим ущерб тем, кто пострадал», — отметил он и признал, что климатический кризис уже наступил.



На Родосе провели эвакуацию всех гостиниц, которые оказались в зоне возгораний, более 2,5 тыс. отдыхающих вывезли морем. Туроператоры прекратили полеты на остров, а власти объявили о запуске эвакуационных рейсов для туристов. В общей сложности из домов и гостиниц были выселены 19 тыс. человек. Это крупнейшая операция по транспортировке местных жителей и туристов в безопасные места, которая когда-либо проводилась в стране, сообщило правительство Греции.



Пожары также охватили Сицилию. В ночь на 25 июля пожары подошли вплотную к аэропорту Палермо, власти приостановили его работу — сообщение было закрыто до 11 утра, отменили около 20 рейсов.



На Сицилию прибывают пожарные команды из других регионов Италии, ситуацию осложняют погодные условия: жаркий ветер часто не позволяет подняться в воздух пожарной авиации. Губернатор Сицилии Ренато Скифани назвал ситуацию беспрецедентной.



Число погибших в результате лесных пожаров в Алжире на 24 июля составило 34 человека, в том числе десять солдат, задействованных в ликвидации огня, сообщило Министерство внутренних дел республики. Из-за пожаров эвакуировали около 1,5 тыс. человек из провинций Беджая, Буира и Джиджель к востоку от столицы Алжира.



В начале недели в некоторых районах Туниса температура поднялась до 50 градусов. Из-за высоких температур энергетическая компания STEG объявила об отключениях электроэнергии на срок от 30 минут до часа, чтобы сохранить производительность электросети. В стране также возникают пожары, в частности они охватили город Табарка на северо-западе страны.



