По информации управления сельского хозяйства области Жетысу, ожидаемый валовой сбор риса в этом году – 3 127 тонн, а средняя урожайность – 32,88 цент­нера с гектара. Это превышает прошлогодний показатель в 31,4 ц⁄га.

В текущем году на поддержку аграриев области было выделено 34,9 млрд тенге, из которых 23,2 млрд тенге (66,5%) – субсидии. 178 хозяйств заключили договоры на приобретение 3 441,1 тонны дизельного топлива по льготным ценам.

За последние 7 месяцев было приобретено 664 единицы новой сельхозтехники на 9,1 млрд тенге с использованием финансовых инструментов «КазАгроФинанс», Аграрной кредитной корпорации и собственных средств. По прогнозам, валовая продукция сельского хозяйства в области Жетысу в этом году превысит 514 млрд тенге.