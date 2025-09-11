Приступили к уборке риса

Сельское хозяйство
4
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В области Жетысу Каратальский район – единственный занимающийся выращиванием этой культуры. В текущем году общая посевная площадь риса в данном районе составила 951 га, что меньше показателя прошлого года (1 181 га). Основными производителями риса здесь являются АПК «Опытное», ТОО «Уштобинский», ТОО «Восток-Каратал», ТОО «Сырттан 9», КХ «Мадина».

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации управления сельского хозяйства области Жетысу, ожидаемый валовой сбор риса в этом году – 3 127 тонн, а средняя урожайность – 32,88 цент­нера с гектара. Это превышает прошлогодний показатель в 31,4 ц⁄га.

В текущем году на поддержку аграриев области было выделено 34,9 млрд тенге, из которых 23,2 млрд тенге (66,5%) – субсидии. 178 хозяйств заключили договоры на приобретение 3 441,1 тонны дизельного топлива по льготным ценам.

За последние 7 месяцев было приобретено 664 единицы новой сельхозтехники на 9,1 млрд тенге с использованием финансовых инструментов «КазАгроФинанс», Аграрной кредитной корпорации и собственных средств. По прогнозам, валовая продукция сельского хозяйства в области Жетысу в этом году превысит 514 млрд тенге.

#Жетысу #рис #уборка риса

