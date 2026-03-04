Во второй раз журналистская профессия привела меня в лицей № 134 с физико-математическим уклоном – на этот раз к школьному библиотекарю, о котором с теплом рассказывали бывшие ученики. Рауза Муменбаева по первому образованию – музыкант, пианистка. Казалось бы, судьба определена, но однажды тетя привела ее в Национальную библиотеку, где ей предложили работу в отделе искусства. Так началась жизнь девушки среди альбомов по живописи, книг о театре и музыке.

Восемь лет она училась, читала. Затем окончила библиотечный факультет и прошла стажировку в Ленинской библиотеке Москвы. Там, в хранилищах, впервые прикоснулась к настоящим культурным сокровищам – старинным изданиям и редким материалам. «Как после этого не полюбить книги?» – вопрошает она. Эта любовь осталась с ней навсегда: после работы в республиканской юношеской библиотеке вот уже почти тридцать лет работает биб­лиотекарем в школе.

Что мы знаем об этой профессии? Только то, что библиотекарь принимает в конце учебного года учебники и выдает книги? Однако знакомство с Раузой Ахметовной полностью перевернуло данный стереотип. Все зависит от личности специалиста – хранителя знаний, соединяющего поколения через книги.

Библиотекарь отмечает, что на ее глазах менялось отношение к чтению. Неслучайно в век цифровых технологий проблема чтения находится в зоне пристального внимания государства, реализован проект «Читающая школа». Он направлен на повышение уровня читательской культуры школьников.

– В эту деятельность напрямую вовлечены школьные биб­лиотекари страны. Именно мы должны обеспечить сознательное знакомство подростков с миром литературы, чтобы оно переросло в крепкую дружбу с книгой на всю жизнь. Книга без читателя не сможет состояться, она останется, как говорил Василий Сухомлинский, «спящей», – говорит она.

Отвечая на вопрос, что же нужно сделать, чтобы чтение вызывало интерес у подрастающего поколения, женщина отвечает предметно.

– На мой взгляд, добиться результата можно только в сотрудничестве учителя, библиотеки и семьи. Помню, мои родители всегда читали, а мама еще успевала водить троих детей в театр имени Ауэзова, в музей Кастеева. Вот мы и стараемся воспитать у детей привычку к библиотеке, чтобы позже они приходили сюда уже по собственному желанию, – говорит она.

По ее наблюдениям, классичес­кая литература отошла на второй план: детям больше интересны фантастика, фэнтези. Учитывая это, они вместе с главным редактором журнала «Открытая школа» Ларисой Поповой запустили проект «Громкие чтения». Его суть проста: читать книгу вслух, обсуждать ее и размышлять о героях, предугадывая финал вместе с детьми.

Главная цель – заинтересовать школьников, педагогов и родителей, а также выбрать произведения, которые действительно заинтригуют. Так произошло с повестью «Белая Аруана» писателя Сатимжана Санбаева, «заставляющей» детей думать и чувствовать.

– Это моя самая любимая книга. Однажды автор пришел на встречу со школьниками и не смог сдержать слез, слушая обсуждение. «Я не думал, что мою книгу так внимательно читают», – признался он. А еще мне запомнились «Громкие чтения» по роману «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной – дети активно обсуждали сложный текст, а писательница отвечала на их вопросы. Это было потрясение для всех, – вспоминает библиотекарь.

По ее словам, «Громкие чтения» дают возможность показать детям то, что ускользает из их поля зрения при самостоятельном чтении, помогают слушателям и читателю посмаковать вкус слова, услышать и прочувствовать его звучание.

Рауза Ахметовна и сама много читает, поэтому, прежде чем предложить книгу ученикам, пропускает произведения через себя. Иногда покупает книги за свои средства и всегда старается­ найти ту, которую попросил ученик. К примеру, так в библио­теке появились произведения казахстанской детской писательницы Аделии Амраевой, чьи книги издаются в России и пока малоизвестны в нашей стране. Библиотекарь считает ее лучшим детским писателем нашего времени.

Когда Глава государства присудил специальную Президентскую литературную премию нашему коллеге, журналисту «Казахстанской правды», молодому писателю Асету Сыздыкову за повесть «Рокет Ера», она связалась с автором и пригласила его в школу. Более того, организовала городской семинар, где писатель представил свою новую книгу о робототехнике «Алматинское чудо».

Школьники увидели живого героя книги, одного из ребят – победителей чемпионата мира по робототехнике. Для детей это был настоящий праздник. Они увидели, что герой книги – такой же школьник, как они, а это значит, каждый может стать героем.

Она убеждена, что если дети перестанут читать – это будет катастрофа. Чтение формирует­ мышление, глубину и способность сопереживать. Она отмечает, что раньше дети читали больше, но и сегодня в их физико-математическом лицее есть мальчишки, которые просят «Фауста» и «Дон Кихота», чи­тают братьев Стругацких и Кафку в оригинале.

Также есть ученики, которые становятся лауреатами международных литературных конкурсов. Отрадно, что у Раузы Ахметовны с учениками настоя­щая синергия. Они помогают ей осваивать цифровые технологии, а она открывает им мир литературы. Спустя годы многие выпускники приезжают к ней из разных стран, чтобы просто сказать спасибо.

Особая страница ее работы – встречи и сотрудничество с Олжасом Сулейменовым. Когда в Алматы проходила презентация его новой книги «Я знаю!», она привела 17 учеников. Для них было мечтой увидеть Олжаса Омаровича. Они читали его стихи, обсуждали, дискутировали, но в тот день по состоя­нию здоровья он не пришел, и тогда она дала им слово, что писатель подпишет их книги. Рауза Ахметовна сдержала обе­щание и вернула им книги с автографом.

Для них это была не просто подпись, а ощущение прикосновения к большой литературе и личности. Позже пришло приглашение на новую презентацию уже в Национальной библиотеке. Рауза Ахметовна говорит об этом событии с особым трепетом:

– Олжас Омарович – это масштаб. Это мысль. Это смелость говорить о корнях, о языке, о судьбе народа. Его поэзия не для поверхностного чтения. Ее нужно проживать.

Для нее его творчество – это мост между историей и современностью. Рауза Ахметовна убеждена, что подросткам важно слышать такой голос – сложный, философский, иногда неудобный.

– Мы не имеем права растить детей только на легком чтении. Должна быть глубина. Должен быть масштаб личности перед глазами, – рассуждает она.

Специалист часто размыш­ляет о том, что школьников редко водят в музеи и на серьезные литературные встречи. При этом полагает: все зависит от учителя и библиотекаря, поэтому она вместе с детьми посещает различные конференции, музеи, презентации, организовывает классные часы, читательские конференции, творческие встречи, вечера памяти, а также участвует­ в международных проектах, акциях...

В профессиональной среде Раузу Ахметовну называют амбассадором школьных библиотек. Она представляет школьное библиотечное сообщество на высоком уровне, выступая с докладами на международных конгрессах, форумах и в Союзе писателей Республики Казахстан.

– Я уже на пенсии, – улыбается­ она. – Но буду работать даже ради одного ребенка, которому мои знания действительно интересны.

В этом, пожалуй, и есть ее призвание – верить в каждого ученика и зажигать свечу света и культуры.