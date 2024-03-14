Призера Сурдлимпийских игр чествовали в столице

Фото: акимат Астаны

Бронзовую медаль завоевал столичный спортсмен Султан Кожахметов, выступавший в составе национальной сборной в командном матче по классическим шахматам на ХХ зимних Сурдлимпийских играх в турецком городе Эрзурум, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

– Я благодарен за предоставленную мне возможность. Для меня этот турнир был большим опытом. В дальнейшем мы будем много работать, – сказал Султан Кожахметов.

Спортсмена встретили его близкие и сотрудники спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями «Елорда» и Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.